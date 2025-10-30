Rey Carlos despoja a su hermano Andrés de sus títulos y de su mansión

LONDRES, 30 oct (Reuters) -

El rey Carlos de Inglaterra ha despojado a su hermano menor, Andrés, de su título de príncipe y lo ha obligado a abandonar su mansión junto al castillo de Windsor, informó el jueves el palacio de Buckingham, en un castigo por sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Andrés, de 65 años, hermano menor de Carlos y segundo hijo de la difunta reina Isabel, ha sido objeto de creciente presión por su comportamiento y sus vínculos con Epstein, y a principios de este mes se vio obligado a dejar de usar su título de duque de York.

Carlos ha intensificado ahora sus acciones contra Andrés despojándolo de sus títulos, por lo que será conocido como Andrés Mountbatten Windsor.

El comunicado del palacio de Buckingham señala que se ha notificado formalmente a Andrés la renuncia al contrato de arrendamiento de su mansión Royal Lodge en Windsor Estate, al oeste de Londres, y que se trasladará a un alojamiento privado alternativo en el este de Inglaterra.

PALACIO DICE QUE ESTÁ CON LAS VÍCTIMAS

"Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra", dijo el palacio. "Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y máximas simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de todas y cada una de las formas de abuso".

Una fuente de palacio dijo que, aunque Andrés seguía negando las acusaciones en su contra, estaba claro que hubo graves errores de juicio. La fuente dijo que la decisión fue tomada por Carlos, pero que el monarca contaba con el apoyo de toda la familia, incluido el heredero al trono, el príncipe Guillermo.

En las últimas semanas, los periódicos británicos se han centrado en las finanzas de Andrés después de que The Times informó de que no había pagado el alquiler de su mansión de 30 habitaciones durante dos décadas, pero que había financiado al menos 7,5 millones de libras (US$10,07 millones) en renovaciones cuando se mudó.

En una rara intervención política, una comisión parlamentaria británica cuestionó el miércoles si Andrés debería seguir viviendo en la casa.

(US$1 = 0,7451 libras) (Reporte de Catarina Demony; edición en español de Javier López de Lérida)