Rey Carlos dice que su tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año
LA NACION
LONDRES, 12 dic (Reuters) -
El rey Carlos dijo el viernes que su tratamiento contra el cáncer puede reducirse el próximo año, mientras hablaba de su experiencia de vivir con la enfermedad en un discurso televisado.
Carlos, de 77 años, fue diagnosticado de una forma no especificada de cáncer en febrero, e hizo un nuevo anuncio como parte de una campaña nacional de concienciación sobre el cáncer en Reino Unido.
"Puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi propio calendario de tratamientos contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año", dijo el monarca. (Reporte de Andrew MacAskill. Editado en español por Javier Leira)
