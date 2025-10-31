Rey Carlos III degrada a Andrés para reforzar los cimientos de la Casa de Windsor

Nadie es más grande que la monarquía. Ni siquiera el hermano del rey.

Al final, esa realidad marcó el fin de la vida de Andrés como príncipe del reino.

A medida que los detalles de los vínculos de Andrés con el delincuente sexual Jeffrey Epstein continuaban saliendo a la luz y el Parlamento planteaba preguntas sobre su residencia sin alquiler en una extensa casa de campo cerca del Castillo de Windsor, el rey Carlos III se movió el jueves para proteger a la monarquía de cualquier revelación adicional.

En un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, el rey dijo que había tomado medidas para despojar a su hermano de todos sus títulos y honores, incluido el que ha tenido desde su nacimiento: príncipe. A partir de ahora, el escandaloso miembro de la realeza británica será conocido simplemente como Andrés Mountbatten Windsor.

Andrés también se ve obligado a mudarse de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones cerca del Castillo de Windsor donde ha vivido durante más de 20 años.

“La monarquía necesitaba trazar la línea más gruesa posible entre Andrés y el resto de la familia real”, afirmó Craig Prescott, experto en derecho constitucional y la monarquía en Royal Holloway, Universidad de Londres. “Y precisamente ha hecho eso”.

Una declaración clara

La decisión del rey se produjo después del anuncio a principios de este mes de que Andrés había acordado dejar de usar los títulos, lo que no logró detener la avalancha de historias sórdidas que amenazan con debilitar el apoyo a la monarquía. Lejos de poner fin al frenesí mediático, el movimiento anterior provocó llamados de algunos miembros del Parlamento para que Andrés fuera formalmente despojado de sus títulos y desalojado de Royal Lodge.

Eso planteó la posibilidad de un debate parlamentario sobre la conducta de Andrés que habría sometido a la familia real a una publicidad aún más indeseada.

La desgracia de Andrés llega mientras Carlos, que tiene 76 años y está recibiendo tratamiento por una forma de cáncer no revelada, trabaja para resolver problemas persistentes y apuntalar los cimientos de la monarquía para que su hijo mayor, el príncipe Guillermo, los herede.

“Esto, creo, fue una declaración muy clara de lo que había que hacer para poner la casa en orden ahora y también de cara al futuro”, dijo George Gross, experto en realeza en el King’s College de Londres. “Eso facilita la vida al príncipe Guillermo... Creo que eso también es parte de ello. Pero se sentía inevitable”.

Los problemas de Andrés no están resueltos

Si bien la decisión del rey puede ayudar a proteger a la monarquía de las consecuencias del escándalo, no pondrá fin a los problemas de Andrés.

La última ronda de historias sobre Andrés fue provocada por la publicación de un libro de memorias escrito por Virginia Giuffre, quien alegó que fue traficada por Epstein y tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años.

Giuffre, una estadounidense que vivía en Australia, se quitó la vida a principios de este año a los 41.

Su hermano, Sky Roberts, elogió el jueves la larga lucha de su hermana para exponer a Epstein y Andrés, pero continuó pidiendo que el hermano del rey fuera procesado.

Andrés ha negado repetidamente haber tenido relaciones sexuales con Giuffre o haber cometido algún delito.

El historiador Andrew Lownie, autor de una reciente biografía de Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, dijo que cree que hay motivos para investigar acusaciones que van desde el tráfico sexual hasta la mala conducta en el cargo público.

“No creo que sea el final, creo que hay muchas más revelaciones por venir”, dijo el autor de “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” (Con derecho: El auge y la caída de la Casa de York) a la Asociación de Prensa Británica. “Pero al menos están tomando algunas medidas decisivas”.

Andrés, de 65 años, es el segundo hijo de la difunta reina Isabel II. Pasó más de 20 años como oficial de la Marina Real antes de dejarlo para asumir sus deberes reales en 2001.

Ha sido objeto de historias sensacionalistas desde al menos 2007, cuando vendió una casa cerca del Castillo de Windsor por un 20% más del precio de venta de 15 millones de libras. Se informó que el comprador era Timur Kulibayev, yerno de Nursultan Nazarbayev, entonces presidente de Kazajistán, lo que generó preocupaciones de que el acuerdo fuera un intento de comprar influencia en Gran Bretaña.

Esas acusaciones, junto con los vínculos reportados con un hijo del exlíder libio Moammar Gadhafi, llevaron a que Andrés fuera despojado de su papel como enviado especial de Gran Bretaña para el comercio e inversión internacional.

La predilección de la reina Isabel II por Andrés

Los expertos en la realeza creen que Andrés a menudo fue protegido del peso total de sus escándalos debido a su posición como el hijo favorito de la reina.

Eso se volvió insostenible en noviembre de 2019, después de que Andrés diera una desastrosa entrevista a la BBC en un esfuerzo por contrarrestar los informes de los medios sobre su amistad con Epstein. Fue ampliamente criticado por no mostrar empatía por las víctimas de Epstein y por ofrecer explicaciones inverosímiles sobre su amistad con el desacreditado financiero.

Poco después de que se emitiera la entrevista, Andrés se vio obligado a renunciar a todos sus deberes públicos y roles benéficos.

Ahora Carlos está cortando los lazos restantes de su hermano con la institución de la monarquía. Royal Lodge ha sido un punto particularmente conflictivo, hasta ahora Andrés había rechazado las súplicas del rey para que renunciara a su contrato de arrendamiento de 75 años sobre la propiedad. Ahora vivirá en la finca privada del rey en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Una monarquía en transición

Prescott, el experto constitucional, dijo que el destierro de Andrés debe verse como parte de una transición en la monarquía que comenzó después de la muerte de Isabel en 2022.

Mientras la reina estaba viva, la gente era reacia a criticar a la monarquía porque se veía como una crítica personal a la reina, quien se convirtió en una figura venerada durante su reinado de 70 años.

Carlos nunca ha tenido ese mismo estatus y reconoce que la corona debe rendir cuentas al pueblo y a sus representantes en el Parlamento, dijo Prescott.

“Esto es parte de la transición de la monarquía a convertirse en una institución pública típica, capaz de ser examinada por el Parlamento de una forma u otra”, dijo.

“Hubo una demanda pública y parlamentaria para que el rey hiciera algo”, agregó Prescott. “Y lo ha hecho”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.