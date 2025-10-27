Rey Carlos inaugura el primer monumento a las fuerzas armadas LGBT del Reino Unido

Por Sam Tabahriti

LONDRES, 27 oct (Reuters) - El rey Carlos inauguró el lunes un monumento dedicado al personal militar lesbiano, gay, bisexual y transexual, en lo que supone su primer compromiso oficial en apoyo de la comunidad LGBT.

El monumento "Open Letter", financiado por el Gobierno, está diseñado para honrar a los que actualmente sirven y conmemorar a los veteranos afectados por la prohibición impuesta por el ejército británico a los oficiales LGBT, que se levantó en 2000, 33 años después de que la homosexualidad masculina fuera parcialmente despenalizada en Inglaterra y Gales.

La escultura de bronce se asemeja a una carta arrugada y exenta que contiene palabras de mensajes personales que se utilizaron como prueba para incriminar a individuos.

Ataviado con un traje oscuro adornado con medallas militares y un colgante ceremonial, Carlos, comandante en jefe de las fuerzas armadas británicas, depositó flores en el National Memorial Arboretum de Staffordshire.

Claire Phillips, una brigadista lesbiana que se alistó en el ejército en 1995, cuando ser abiertamente gay aún estaba prohibido, dijo que el diseño del monumento le resonaba profundamente y que es "una forma tan maravillosa de representar a personas tan increíblemente dañadas por la prohibición".

"Este diseño utiliza las palabras de nuestros veteranos y del personal de servicio para describir cómo se sintió al ser objeto de la prohibición... para iniciar ese proceso de reconciliación", dijo a Sky News. "Me siento muy, muy honrada de estar aquí hoy".

La inauguración del monumento sigue las recomendaciones de una investigación independiente encargada por el Gobierno británico, que denunció abusos sistemáticos, incluidas agresiones sexuales y despidos de miembros del servicio LGBT.

El Gobierno ha ofrecido una compensación económica de hasta 70.000 libras (US$93.947) a los afectados.

(US$1 = 0,7451 libras) (Reporte de Sam Tabahriti; Edición de Conor Humphries; Edición en español de Daniela Desantis)