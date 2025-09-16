Rey Carlos se despide de la duquesa de Kent, en un hito real

LONDRES, 16 sep (Reuters) - El rey Carlos se convirtió el martes en el primer monarca británico en unos cuatro siglos en asistir a un funeral católico romano, al unirse a los miembros de su familia en una misa de réquiem por la duquesa de Kent, esposa de un primo de la difunta reina Isabel.

La duquesa, Katharine Worsley, que entró a formar parte de la familia real al casarse con el príncipe Eduardo, duque de Kent, en 1961, falleció el 4 de septiembre a los 92 años.

Recordada sobre todo por su estrecha relación con el torneo de tenis de Wimbledon, donde a partir de 1969 ayudó a entregar los trofeos, también fue conocida por convertirse al catolicismo en 1994, convirtiéndose en la primera integrante de la realeza británica en hacerlo desde el rey Carlos II, que se convirtió a la fe en su lecho de muerte en 1685.

Carlos rompe con la tradición real

Por ello, fue una ruptura de la tradición que Carlos, gobernador supremo de la Iglesia protestante de Inglaterra, asistiera al funeral por la duquesa en la catedral londinense de Westminster, donde el servicio religioso fue dirigido por el cardenal Vincent Nichols, líder de los católicos de Inglaterra y Gales.

También asistieron el hijo y heredero del rey, el príncipe Guillermo, y su esposa Catalina, aunque la esposa de Carlos, la reina Camilla, tuvo que ausentarse al estar recuperándose de una sinusitis aguda.

"El funeral tendrá un gran significado histórico", declaró al Sunday Times Catherine Pepinster, ex directora del semanario católico The Tablet. "Es un gran paso adelante en las relaciones ecuménicas".

Tras el funeral, el féretro de la duquesa iba a ser trasladado a un cementerio en Frogmore, en la finca real que rodea el castillo de Windsor, que se prepara para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una visita de Estado a partir del miércoles.

Carlos lleva muchos años declarando que desea proteger todas las creencias, y él y su esposa Camilla fueron de los últimos visitantes oficiales que vieron al papa Francisco antes de su muerte en abril.

El papa León XIV expresó su tristeza por la muerte de la duquesa en un mensaje dirigido al rey que se leyó durante la misa. (Reporte de Michael Holden, edición de Gareth Jones)