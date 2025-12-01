Rey de Países Bajos abordará en Surinam el pasado de la esclavitud

El rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, dijo el lunes que no eludirá el tema de la esclavitud durante su visita a Surinam, antigua colonia neerlandesa que celebra 50 años de independencia.

El monarca llegó junto a la reina Máxima el domingo de noche a Paramaribo para una estancia de tres días. Países Bajos presentó disculpas oficiales por la esclavitud en este pequeño país sudamericano a través del ex primer ministro Mark Rutte en diciembre de 2022 y luego, del propio rey en 2023.

"Durante nuestra visita no eludiremos la historia ni sus elementos dolorosos, como la esclavitud", señaló Guillermo Alejandro en un encuentro con la presidenta surinamesa, Jennifer Geerlings-Simons.

"Soy consciente de la importancia de este tema para los descendientes de personas esclavizadas y para las comunidades indígenas. Estamos deseosos de dialogar con ellos", agregó.

La pareja real se reunirá a puerta cerrada con representantes de tribus indígenas y descendientes de esclavos.

Un grupo de personalidades afrosurinamesas criticó la agenda y afirmó que debió incluir una ofrenda floral frente a la estatua de Kwakoe, monumento que celebra la abolición de la esclavitud.

Geerlings-Simons calificó la visita de "histórica". "Es la primera (...) de la familia real en más de cuatro décadas", dijo en un comunicado.

Surinam sufrió rebeliones y golpes de Estado tras su independencia en 1975. Cuenta con importantes reservas de petróleo en altamar descubiertas recientemente.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se interrumpieron en 1982 durante el régimen militar del exdictador Desi Bouterse.

Se restablecieron con el gobierno democrático en 1988 y luego nuevamente interrumpidas en la siguiente presidencia de Bouterse entre 2010 y 2020, cuyo partido Nacional Democrático (NDP) ahora encabeza Geerlings-Simons.

