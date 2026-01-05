"Rey del atún" paga USD3,2 millones por un aleta azul en subasta de Tokio

Un empresario japonés del sushi pagó el lunes la cifra récord de 3,2 millones de dólares por atún gigante aleta azul, en una famosa subasta de año nuevo en el principal mercado de mariscos de Tokio.

El restaurante de sushi del autodenominado "Rey del atún", Kiyoshi Kimura, pagó ese precio récord por un pescado de 243 kilos capturado cerca de la costa norte de Japón.

"Pensé que podría comprar un poco más barato pero el precio se disparó en un abrir y cerrar de ojos", contó Kimura luego de la subasta celebrada en la madrugada en Tokio.

El precio de 510,3 millones de yenes en la subasta de año nuevo fue la más alta desde que comenzó a celebrarse en 1999.

El récord previo fue de 333,6 millones de yenes por un aleta azul de 278 kilos en 2019.

El precio más alto del año pasado fue de 207 millones de yenes por un aleta azul de 276 kilos.

Durante la pandemia del covid-19, los atunes alcanzaron solo una fracción de sus precios acostumbrados dado que los restaurantes habían reducido sus operaciones.

Dave Gershman, del proyecto de pesca de la organización de caridad Pew Charitable Trusts, destacó en un comunicado que las existencias de atún aleta azul han crecido en el Pacífico después de estar cerca del colapso.

Aseguró que un plan de recuperación adoptado en 2017 "está funcionando y si las autoridades toman más acciones en 2026, el futuro del aleta azul del Pacífico será brillante".