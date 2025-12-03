Rey Felipe.- Arraiz: "Ante la nostalgia peligrosa hacia tiempos pasados debemos reivindicar que España eligió la libertad"

LOGROÑO, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha celebrado esta tarde el acto de conmemoración del XLVII Aniversario de la Constitución Española, en el que se ha hecho entrega de las condecoraciones con la Orden del Mérito Civil e Isabel la Católica correspondientes a la Promoción de Honores del Aniversario de la Constitución Española de 6 de diciembre de 2024 y a la Promoción de Honores del Aniversario de la proclamación de S.M. el rey Felipe VI de 19 de junio de 2025.

Durante el mismo, la delegada del Gobierno en La Rioja ha destacado que en 2025 conmemoramos que hace cincuenta años España decidió encaminarse por una senda que transformó para siempre nuestra identidad como país y nos convirtió en la democracia plena y próspera que somos hoy.

Arraiz Nalda ha recordado que la Transición española fue un acto de profunda responsabilidad histórica, fruto de la generosidad de muchas personas que, desde posiciones distintas -a veces incluso se pensaba que irreconciliables-, entendieron que el futuro solo se podía construir desde el respeto y el entendimiento. "Ese espíritu se cristalizó en la Constitución de 1978, un pacto entre generaciones, ideologías y territorios", ha apuntado.

En este sentido ha manifestado que "las páginas de nuestra Carta Magna recogen la voluntad de España de superar el pasado sin negarlo, de abrazar el pluralismo como riqueza y de asegurar que nunca más el futuro de nuestro país quedaría atado a la imposición ni al silencio".

En su discurso la delegada ha insistido en que en medio siglo se han consolidado derechos que antes parecían inalcanzables y ampliado las libertades de la ciudadanía, que nos fortalecen como sociedad. "Hemos demostrado que, cuando nuestro país habla con voz propia, lo hace en nombre de la democracia", ha argumentado.

Por otro lado, Arraiz Nalda ha lamentado que "en la actualidad resurjan voces que, a veces sin decirlo explícitamente, ensalzan o relativizan tiempos oscuros en los que la ciudadanía no tenía derechos y la palabra carecía de valor. Frente a esa nostalgia peligrosa, reivindico que es nuestra responsabilidad afirmar con serenidad, pero con absoluta firmeza, que España eligió la libertad, y que ese camino no tiene retorno", ha concluido.

CONDECORADOS CON LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

Por otro lado, en el acto de celebración de la Constitución Española se han entregado cuatro condecoraciones de la Orden del Mérito Civil e dos de la orden de Isabel la Católica, que tienen por objeto premiar los méritos de carácter civil, adquiridos por el personal dependiente de las administraciones públicas o personas ajenas, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado.

En total, se han concedido seis condecoraciones:

En la Promoción de Honores del Aniversario de la Constitución Española de 6 de diciembre de 2024:

Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a Sheila Quintanilla Sampedro, guardia civil.

Cruz de la Orden del Mérito Civil a Mónica Espinosa Lorenzo, inspectora de Policía Nacional.

Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil a Ángel Martínez Varona, delegado de Economía y Hacienda en La Rioja.

En la Promoción de Honores del Aniversario de la Proclamación de S.M. el Rey Felipe VI de 19 de junio de 2025

Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica a Manuel Laguna Cencerrado, jefe Superior de Policía de La Rioja.

Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica a José Víctor Jiménez García, comandante de la Xª Zona de la Guardia Civil.

Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil a Enrique Fabián De La Iglesia Palacios, abogado del Estado en La Rioja.