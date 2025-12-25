Rey Felipe.- CHA considera que el mensaje de Felipe VI evidencia "una profunda desconexión" de los conflictos de la política actual

ZARAGOZA, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - Chunta Aragonesista considera que el discurso del Rey Felipe VI en el tradicional Mensaje de Navidad evidencia "una profunda desconexión" de los principales conflictos sociales, democráticos y humanitarios que atraviesan la realidad política actual. El discurso del monarca ha estado centrado en "apelaciones genéricas a la convivencia y a los valores democráticos, resulta autocomplaciente y claramente insuficiente ante los retos reales que afronta la ciudadanía", ha opinado la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, quien ha señalado que "no se puede invocar la convivencia democrática sin identificar con claridad a quienes la están atacando". En este sentido, CHA ha criticado la ausencia total de una condena explícita a los discursos de odio -xenófobos, machistas y contra el colectivo lgtbi- que se han normalizado en el debate público y que son impulsados de manera directa por la ultraderecha. "El odio no es una opinión, es una amenaza real contra los derechos, la igualdad y la cohesión social", ha afirmado. Además, ha subrayado que para CHA no se puede construir convivencia desde la equidistancia, el silencio o la omisión. "La democracia se defiende nombrando los problemas, señalando a quienes la atacan y posicionándose con claridad del lado de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social", ha apuntado la secretaria general de la formación aragonesista. OMISIÓN DE TEMAS Por otro lado, ha lamentado que haya omitido cualquier referencia a la violencia machista, una de las expresiones más graves de desigualdad y vulneración de los derechos humanos. "Ignorar esta realidad en un mensaje institucional de máxima relevancia supone invisibilizar a las víctimas y restar importancia a una violencia estructural que continúa cobrándose vidas", ha remarcado Lasobras. Asimismo, CHA ha censurado la falta de "ejemplaridad y transparencia" cuando el Rey apela a valores éticos sin haber ofrecido explicaciones claras sobre las múltiples actividades irregulares conocidas del rey emérito. "La credibilidad institucional no se proclama, se construye con hechos", ha manifestado Lasobras. Igualmente, "cuestionamos que el discurso evite cuestiones sociales de primer orden como la precariedad laboral, el encarecimiento del coste de la vida, asuntos que afectan directamente a amplias capas de la población y que forman parte de las preocupaciones centrales de la sociedad, sin olvidar la necesidad de ahondar en propuestas para el reequilibrio territorial, clave para Aragón", ha expresado la dirigente de CHA. MATERIA MEDIOAMBIENTAL En materia medioambiental, CHA ha estimado que el mensaje vuelve a quedarse corto al presentar los episodios climáticos extremos como "fenómenos atmosféricos", sin ahondar en el cambio climático como causa estructural, ni asumir la urgencia de una transformación profunda del modelo económico y energético, afectado en Aragón por casos graves de corrupción. En el ámbito internacional, CHA considera especialmente grave el silencio absoluto del monarca sobre el genocidio que está sufriendo la población palestina en Gaza. "No es neutralidad; es una omisión política y moral", declara la secretaria general. "Cuando se vulneran de forma masiva los derechos humanos, el silencio de las instituciones también es una forma de posicionamiento". Igualmente, ha ignorado un problema que sigue sin solución, desde esas conmemoraciones citadas en el discurso, como el del Sahara, donde es necesario respetar el derecho a decidir de este pueblo. Por último, CHA reafirma su compromiso con una sociedad plural, feminista, solidaria y pacífica, y exige a todas las instituciones del Estado un compromiso real, valiente y coherente con los valores democráticos que dicen defender.