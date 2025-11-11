Rey Felipe. China es el principal destino del porcino español, con unas exportaciones de US$1.100 millones en 2024

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) - China se convierte en el principal destino de las exportaciones españolas de porcino, según la Interprofesional Agrolimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), que ha participado esta semana en la visita de Estado del rey Felipe VI en Chengdú (República Popular China). En la visita de Estado también participó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha expresado su intención de reforzar el mercado del porcino, teniendo en cuenta que el 20% del total del volumen de las exportaciones de este sector llega a China con un valor de 1.100 millones de euros en 2024. El presidente de Interporc, Manuel García, acudió a la visita y destacó a las autoridades chinas el seguimiento que ha hecho sobre la investigación 'antidumping' que el país asiático abrió en septiembre contra las importaciones de cerdo provenientes de la Unión Europea (UE). En este sentido, Interporc afirma haber dado "apoyo técnico a las autoridades españolas y europeas, así como a la empresa investigada, con el objetivo de preservar la competitividad del porcino de capa blanca español y asegurar un comercio equilibrado y estable, reforzando al mismo tiempo la confianza mutua entre ambos mercados". Además, China aplicó en septiembre al porcino español un arancel del 20% frente al 62,5% con el que castiga al resto de la UE. Esta tasa favorable para el mercado español se aplicó por la participación de las compañías desde el inicio de la investigación.