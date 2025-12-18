Rey Felipe.- El nuevo nuncio y los embajadores de otros cinco países presentan sus cartas credenciales al Rey

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El Rey Felipe VI ha recibido este jueves las cartas credenciales del nuevo nuncio del Vaticano en España, así como de otros cinco embajadores, que han cumplido así el trámite para poder representar oficialmente a sus respectivos países. El primero en acudir al Palacio Real, donde desde el siglo XVIII se viene celebrando esta ceremonia prácticamente sin cambios, ha sido el nuevo nuncio, monseñor Piero Pioppo, quien ha hecho entrega al monarca del documento que le acredita como el representante de la Santa Sede y ha mantenido a continuación un breve encuentro con él. Tras él, ha sido el turno del nuevo embajador noruego, Lars Andersen, quien ha seguido el mismo procedimiento. A continuación han ido desfilando la embajadora de Luxemburgo, Elisabeth Cardoso Jordao; el de Lituania, Tomas Irnius, y el de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo. El último en llegar hasta el Palacio en una carroza de caballos desde el cercano Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido el nuevo embajador de Irlanda, Brian Joseph Glynn. NUEVA AUSENCIA DE ALBARES Aunque por norma general es el titular de Exteriores quien acompaña al Rey en este acto, que supone una primera toma de contacto con los nuevos embajadores, el ministro, José Manuel Albares, ha vuelto a ausentarse, tras haber participado en la última de estas ceremonias el pasado 12 de septiembre tras más de año y medio sin haber acudido a ninguna. En esta ocasión, Albares ha mantenido un encuentro en el Palacio de Viana, una de las sedes del Ministerio, con su homóloga de Andorra, Imma Tor, con la que ha abordado las relaciones bilaterales y también las perspectivas del Acuerdo de Asociación con la UE, que España respalda, según ha informado Exteriores en un comunicado. La cita estaba prevista a las 10.00, según la agenda de Moncloa, y la entrega de las cartas credenciales arrancó a las 10.30. Como en ocasiones anteriores en las que el ministro no ha estado disponible, ha sido el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí, el encargado de asistir al acto protocolario y acompañar a Felipe VI en sus encuentros con los diplomáticos.