Rey Felipe.- El PSOE Aragón destaca los valores de "diálogo, respeto y defensa del marco constitucional" del discurso del Rey

ZARAGOZA, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El PSOE Aragón ha destacado los valores de "diálogo, respeto y defensa del marco constitucional" del discurso del Rey Felipe VI en su discurso del tradicional Mensaje de Navidad, así como las referencias a la Constitución de 1978 y la pertenencia a la Unión Europea de la que se cumplen 40 años.

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha subrayado que Felipe VI se haya centrado en su discurso "en los riesgos que amenazan la convivencia democrática en España" así como se ha referido también "a la necesidad de hacer frente a esos riesgos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa de nuestro marco constitucional y de los valores del proyecto europeo".

Para Pilar Alegría, las referencias del monarca a la Constitución de 1978 y la pertenencia de España a la Unión Europea constatan "la consolidación de nuestros derechos y libertades, el pluralismo político, así como el reconocimiento de nuestra diversidad, la apertura de España al exterior y, por supuesto, la prosperidad económica y social".

También se ha referido Alegría a que "los extremismos, como los populismos, amenazan hoy esos logros" y, en este sentido, ha aludido a las palabras del Rey en las que "nos recuerda que para superar esa página oscura de nuestra historia fue determinante la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar hacia la democracia de una forma unida".

"El acceso a la vivienda, el coste de la vida, las incertidumbres causadas por los cambios tecnológicos, la necesaria prevención y respuesta eficaz ante las emergencias climáticas, son prioridades que los socialistas tenemos en nuestra hoja de ruta. Y que son claves para que los ciudadanos que hoy viven la desafección recuperen su confianza en la política. La democracia es la herramienta más poderosa para cambiar las cosas en nuestro Aragón", ha apuntado Alegría.