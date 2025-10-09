Rey Felipe: El Rey afirma que el acuerdo entre Israel y Hamas abre "una ventana a la esperanza", aunque apela a la "cautela"
VITORIA, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Rey Felipe VI ha afirmado este jueves, en la clausura de una cumbre internacional en Vitoria-Gasteiz, que el acuerdo entre Israel y Hamas puede ser "una ventana a la esperanza", aunque ha apelado a la "cautela".
Felipe VI, que ha clausurado la 'Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025' celebrada en Vitoria-Gasteiz, se ha felicitado por el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas en torno a la primera fase de un plan de paz.
De esa forma, ha querido mostrar "de una forma esperanzada aunque cautelosa", su deseo de que este acuerdo "sea una ventana a la esperanza".
El Rey confía en que las "primeras consecuencias" de este pacto "supongan realmente la liberación de los rehenes israelíes y su retorno a casa, y la entrada garantizada de ayuda humanitaria en Gaza".
"Sin duda, es un momento de esperanza para Palestina y para Israel", ha añadido.
