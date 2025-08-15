Rey Felipe: El Rey, en contacto con el Gobierno y las comunidades autónomas por los incendios

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI está en contacto con el Gobierno y diferentes comunidades autónomas para recibir toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España.

Fuentes de la Casa Real han informado de que, durante esta semana, el Rey ha podido contactar con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha (martes); Extremadura (miércoles); Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana (ayer) y Aragón (hoy).

Además, tal y como se dijo el pasado martes, el Rey está en contacto permanente con el Gobierno recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España.

Los incendios que asolan varias zonas de España no dan tregua este viernes. Galicia, Castilla y León o Extremadura son las comunidades más afectadas.

El incendio que pasó de Ourense a Zamora continúa su avance y ya ha provocado que 218 vecinos de las localidades zamoranas de Castromil, Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto hayan dormido acogidas en las dependencias habilitadas en Puebla de Sanabria.

También avanzan los incendios de Ourense (Galicia), una de las provincias más afectadas por el fuego, que ya han consumido 31.000 hectáreas (ha).

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos en un incendio que afecta a la provincia de León, concretamente en la zona de Yeres.

Además la pedanía abulense Urraca-Miguel ha sido evacuada en la tarde de este viernes debido a la evolución del incendio de El Herradón de Pinares, iniciado en esta misma jornada y declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.