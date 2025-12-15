Rey Felipe.- El Rey pide tratar la diversidad con diálogo: "Los apriorismos o sectarismos son malos consejeros"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El rey Felipe VI ha recetado tratar la diversidad existente en las ciudades españolas con grandes dosis de diálogo: "Los apriorismos o sectarismos son malos consejeros y las soluciones simples no suelen ser duraderas ni solidarias".

Lo ha dicho en un discurso durante su visita a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con motivo del centenario de la concesión del título de ciudad por parte del rey Alfonso XIII, y tras visitar el ayuntamiento y el centro municipal de transformación digital 'La Florida 6.0', en el Mercat de La Florida.

Ha sostenido que la diversidad "no siempre es fácil de gestionar", pero que es un espejo del tiempo actual, que también es complejo y diverso, en sus palabras.

INMIGRACIÓN DEL SIGLO XX Y ACTUAL

En discurso, en castellano y con una intervención inicial en catalán, ha recordado a las familias que llegaron a L'Hospitalet a lo largo del siglo XX, con el objetivo de ganar en estabilidad, empleo, acceso a servicios públicos y oportunidades para sus hijos.

"Esas vidas volcadas en el trabajo, en el emprendimiento, en construir un hogar", ha resumido, y se ha referido además a todos los que han ido llegando más tarde.

"Hay, siempre, una gran dignidad en tratar de prosperar, de intentar cumplir tus sueños, de dar a los tuyos un mejor futuro. Y mucho coraje", ha añadido.

En referencia al centenario de la ciudad, ha reconocido el esfuerzo de las personas mayores de L'Hospitalet, cuya historia y consejos, ha dicho, deben escucharse para afrontar las "metas futuras"

EL FUTURO DE L'HOSPITALET

Sobre el concepto de ciudad, cuyo título le otorgó su bisabuelo hace 100 años a L'Hospitalet, ha destacado su noción como "espacios de libertad", condición ligada a las aspiraciones que tienen sus ciudadanos, un trabajo que está, textualmente, siempre en marcha.

En este sentido, el monarca ha sostenido que L'Hospitalet se halla en "un lugar y en un momento claves" para su presente y futuro, ha señalado que la ciudad es el segundo motor económico de Catalunya, y ha destacado sus conexiones con el Aeropuerto de Barcelona, el Puerto de Barcelona y la Zona Franca.

Según el Rey, las grandes áreas metropolitanas europeas y las que mejor funcionan, lo hacen como vasos comunicantes, y ha ejemplificado: "El crecimiento de una ciudad está ligado al crecimiento y la prosperidad de las ciudades contiguas", y ha dicho que L'Hospitalet está llamada a jugar un papel protagonista.

Por ello, ha instado a la ciudad a "ganar" su futuro siendo más moderna, cohesionada y con calidad de vida, y a hacerlo, ha subrayado, con diálogo, inclusión y convivencia.

VISITA INSTITUCIONAL

Felipe VI ha iniciado su visita institucional en L'Hospitalet con una visita al ayuntamiento, donde ha firmado el Libro de Honor de la ciudad, ha recibido un pin conmemorativo, y ha saludado a los miembros del consistorio y a los exalcaldes Celestino Corbacho y Núria Marín.

Han asistido a la recepción el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde, David Quirós; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y tras la misma, el monarca ha continuado su visita en el centro municipal de transformación digital 'La Florida 6.0'.

Ha visualizado dos audiovisuales sobre la conmemoración del centenario, y tras su discurso ha atendido a un cóctel servido por alumnos del Centro de Formación de Hostelería municipal.

En respuesta a esta visita, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración de rechazo cerca del mercado de La Florida, ante el centro de transformación digital que visitará el Rey, llamada a la que han acudido unas 50 personas.