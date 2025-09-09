Rey Felipe: El Rey recibe al dispositivo aéreo que participó en la extinción de incendios forestales este verano en España
Rey Felipe: El Rey recibe al dispositivo aéreo que participó en la extinción de incendios forestales
MADRID/MÉRIDA, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a una representación del personal del dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto en España, y que durante su visita a las zonas afectadas se encontraban de servicio.
La representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo, encabezada por la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, ha estado formada por personal del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
También han asistido representantes de las Comunidades Autónomas afectadas, Castilla y León, Galicia y Extremadura, y de las Comunidades Autónomas que ayudaron con sus medios aéreos a la extinción de los incendios, Madrid, Aragón, Murcia, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares, según ha informado Casa Real.
Los Reyes visitaron las principales zonas afectadas por los incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura el pasado mes de agosto, donde conocieron los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como pudieron mostrar su agradecimiento a todos los equipos.
El Rey también visitó el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante los incendios, para recibir información sobre el despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción.
