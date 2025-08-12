Rey Felipe: El Rey traslada por teléfono a Moreno su solidaridad y apoyo a Andalucía por los incendios
SEVILLA, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Rey Felipe VI ha trasladado por teléfono al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su solidaridad y apoyo a la comunidad por los incendios de los últimos días, que han afectado especialmente a las provincias de Cádiz y Huelva.
El presidente andaluz ha desvelado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, que ha recibido una llamada del monarca, que se ha mostrado "preocupado por los incendios".
"Me traslada su solidaridad y apoyo al Plan Infoca, el 112 Andalucía y todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Orgullosos de ellos. Gracias, Majestad", ha agradecido Moreno en la citada publicación.
Fuentes de Zarzuela señalaron por la mañana que el Rey está en "contacto permanente" con el Gobierno de España recibiendo toda la información sobre la situación de los diferentes incendios activos que afectan en las últimas horas a distintas zonas de España.
