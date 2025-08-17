Rey Felipe: El Rey visita este domingo el Cuartel General de la UME en Torrejón para conocer su despliegue por los incendios

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) - El Rey Felipe VI visitará a primera hora de la tarde de este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción de los incendios.

Durante la semana el Rey ha podido contactar con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón para recibir toda la información de última hora sobre los incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España.

Además, Felipe VI ha estado en contacto permanente con el Gobierno para conocer la evolución de la situación, según informaron fuentes de la Casa Real.

Actualmente, por parte del Ministerio de Defensa, hay más de 1400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo desplegados, otros 2000 militares de la UME en misiones de apoyo y 450 medios activados de dicha unidad.

Además, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor en la lucha contra los incendios. En lo que va de semana, el 43 grupo ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1077 descargas. A ello se suma personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos o copilotos), analistas y personal de apoyo del Ejército de Tierra activado 24 horas, apoyo logístico a evacuados, entre otros.

A su vez, desde el Ministerio del Interior se han movilizado más de 5000 agentes de Guardia Civil y hay más de 350 efectivos de Policía Nacional desplegados, en coordinación con medios de Miteco y UME.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este sábado, 16 de agosto, la localidad Ayoó de Vidriales (Zamora), que se salvó de las llamas debido a la labor de la UME, a quien ha agradecido su trabajo ante el fuego "violento" del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda.

Así, en Ayoó de Vidriales, donde el fuego no entró gracias a los trabajos de extinción en los que participó la UME, la ministra de Defensa ha ensalzado a los efectivos de esta unidad por su "garantía de profesionalidad". "Los ciudadanos lo saben", ha incidido la ministra, quien ha manifestado su "orgullo" al respecto.