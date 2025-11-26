Rey Felipe. El secretario de Estado de la UE acompañará a Steinmeier y al Rey en su homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika

BILBAO, 26 Nov. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de la UE, Fernando Mariano Sampedro, acompañará este viernes al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y al Rey Felipe VI para homenajear a las víctimas del bombardeo de Gernika en el cementerio de la localidad vizcaína, donde también estará presente el Lehendakari, Imanol Pradales, tras recibir en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, al mandatario alemán.

Está previsto que Steinmeier y la primera dama de Alemania, Elke Büdenbender, aterricen en el Aeropuerto alavés de Foronda, a las 9.45 horas, para trasladarse posteriormente al Palacio de Ajuria Enea, donde tendrá lugar la recepción oficial por el Lehendakari, a las 10.15 horas.

Más tarde, a las 11.45, ya en el cementerio de Zallo de la localidad vizcaína de Gernika-Lumo, Pradales recibirá al Rey Felipe VI, al que acompañarán Steinmeier y su esposa, para celebrar el homenaje a las víctimas del bombardeo, que incluirá una ofrenda floral.

En representación del Gobierno de España, asistirán el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. Por su parte, una amplia representación de las instituciones y partidos vascos estarán presentes en el acto, entre ellos, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

MUSEO DE LA PAZ

Una vez concluido el tributo, está prevista la visita al Museo de la Paz de Gernika, dedicado a la cultura de la paz y los derechos humanos, que contiene textos, paneles, objetos y audiovisuales, e incluye un simulacro del bombardeo, así como una copia del "Guernica" de Picasso.

Esta es la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral en un acto de reconocimiento y desagravio a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937, en apoyo a los sublevados franquistas contra el Gobierno de la República.

La visita de Frank-Walter Steinmeier a la localidad vizcaína, donde mantendrá un encuentro con algunos de los supervivientes del bombardeo, se enmarca en el viaje de Estado a España que ha comenzado este miércoles y concluirá el viernes, tras realizar un recorrido por el Museo Guggenheim de Bilbao, a las 16.00 horas. La despedida del mandatario germano está prevista desde el Aeropuerto de Foronda a las 19.15 horas.