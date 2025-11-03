Rey Felipe. El Spain Investors Day (SID) reunirá a inversores, empresas, Gobierno y reguladores el 14 y 15 de enero.

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El foro económico Spain Investors Day (SID) celebrará su XVI edición los días 14 y 15 de enero en Madrid y contará con la presencia de inversores, empresas, Gobierno y reguladores, además del Rey Felipe VI como presidente de honor. En concreto, el foro permitirá conocer la visión de los principales directivos de empresas, gestores de fondos internacionales, así como de los miembros del equipo económico del Gobierno y organismos reguladores, sobre las claves de España como destino inversor en un contexto de incertidumbre mundial y fuertes tensiones geopolíticas y económicas. A su vez, el SID ha explicado que abordará asuntos que preocupan a los gestores empresariales y a los inversores, como las infraestructuras digitales, la inversión en defensa, seguridad y bioseguridad, la sanidad, la innovación en la industria y el impacto de la geopolítica en el comercio mundial, junto a las perspectivas y planes de los representantes del equipo económico del Gobierno. El foro coincide con una situación de fortaleza de la economía española, con la confianza de organismos internacionales como el FMI y con una bolsa que ha batido récord. "España mantiene el protagonismo en el mapa inversor internacional y sigue generando confianza, más allá de la situación política, ya que será, entre las grandes economías europeas, la principal locomotora del crecimiento en 2025 y 2026, de acuerdo con los pronósticos de los principales organismos económicos nacionales e internacionales", ha destacado el presidente del SID, Benito Berceruelo.

LA NACION España

Inversiones

Inversiones Madrid