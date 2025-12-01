Rey Felipe entrega a María Teresa Rodríguez (Galletas Gullón) el IX Premio Reino de España por su trayectoria

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI ha entregado este lunes el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón, durante un acto que ha tenido lugar en el Real Palacio de El Pardo (Madrid).

En concreto, este galardón que premia a la trayectoria profesional y empresarial está convocado por el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economia y el Círculo de Empresarios Vascos, según informa en un comunicado.

El acto de entrega, además del Rey, también ha estado presente el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente; María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, localidad donde la compañía tiene su domicilio social, entre otros.

Felipe VI, en su discurso, ha destacado la "unanimidad" que genera María Teresa Rodríguez "no solo por su trayectoria como empresaria, sino también por cómo la ha construido y por la huella personal que deja en quienes trabajan con ella, en quienes la conocen y en quienes han tenido la oportunidad de acompañarla en algún tramo de su andadura profesional" en estos años.

"Se ha hablado de su cercanía, de su preocupación por generar empleo, de su visión y capacidad de innovación, de su liderazgo. También del apego por un pueblo Aguilar de Campoo, que siente Gullón como algo muy suyo. Lo pude comprobar cuando visité sus instalaciones con motivo de su 125 aniversario. En aquel recorrido -todavía recuerdo perfectamente el olor a galleta- pude percibir de primera mano ese ambiente, esa relación tan especial entre la empresa, las personas y el territorio", ha recordado de esa visita.

El monarca ha querido destacar también que Gullón es un "ejemplo de cómo desde la llamada España vaciada pueden surgir iniciativas con alcance global, lo que demuestra que el futuro también se escribe desde esos territorios".

"Así, María Teresa, como quienes la han precedido en este premio, y como tantos otros empresarios de nuestro país, representa lo mejor de una forma de entender el trabajo y la responsabilidad. Desde todos los puntos de España han impulsado proyectos que han sabido crecer aquí y proyectarse también al exterior, sin perder el vínculo con sus comunidades, donde se han convertido en auténticos ejes vertebradores", ha asegurado Felipe VI, que ha reiterado el papel de los empresarios "que seguirá siendo esencial para el desarrollo y el bienestar" de España.

EJEMPLO DE TRABAJO Y DE ESFUERZO

A la entrega de este galardón también han acudido representantes de las tres organizaciones convocantes como son Luis Rodríguez Llopis, presidente del Círculo de Empresarios Vascos; Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia y la vicepresidenta del Círculo de Empresarios, Carmen Mateo.

Rodríguez Llopis ha intervenido en representación de las entidades convocantes, destacando de la figura de la premiada que "María Teresa Rodríguez es un ejemplo de trabajo y esfuerzo ya que, durante más de tres décadas y media en una empresa familiar, ha logrado convertir a Galletas Gullón en la compañía líder del sector galletero español con presencia en más de 125 países, gracias a una política de reinversión de beneficios y una ambiciosa estrategia de internacionalización".

"Cualquier nación precisa de la fundamental aportación de los empresarios, actores imprescindibles en el desarrollo económico y social, en el impulso a la innovación y a la creación de empleo, en el fortalecimiento del Estado de Bienestar al que contribuyen con sus impuestos para financiar la salud, la educación, las infraestructuras y los servicios públicos y en la conversión de ideas en oportunidades o en la transformación del talento en prosperidad", ha asegurado.

Según el acta del jurado, la concesión de este galardón a María Teresa Rodríguez se decidió "en reconocimiento a la destacada contribución de la premiada al desarrollo económico y social de España, fruto de décadas de dedicación, esfuerzo y trabajo".

El jurado destaca que "su trayectoria ha generado empleo, impulsado la proyección internacional de sus actividades y aportado valor al entorno y al bienestar del país". Todo ello, unido a su capacidad para armonizar sus responsabilidades profesionales con iniciativas sociales, artísticas y culturales, le sitúa como un referente ejemplar para las generaciones venideras", ha indicado.

Por su parte, María Teresa Rodríguez ha agradecido este galardón que "pertenece a todos y cada uno de los que han formado parte en algún momento de la familia de Galletas Gullón, una empresa presente hoy en todo el mundo sin perder la esencia y los valores de nuestra tierra".

Mientras que la presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón, se ha mostrado "muy orgullosa" de un premio que reconoce la "gran labor que ha hecho y continúa haciendo" su madre, destacando su "influencia en el desarrollo económico y social de la comarca".

Por su parte, consejero delegado y director general de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, ha destacado el "papel imprescindible" de Rodríguez para entender la evolución de Galletas Gullón en las últimas décadas. "Ha sido una pionera, no sólo en liderazgo femenino, sino también en comprender que la internacionalización y la innovación son piezas claves para el éxito en el sector agroalimentario", ha destacado Gabaldón.

María Teresa Rodríguez, actual presidenta de honor de Galletas Gullón, tomó en 1983 las riendas de la galletera tras el fallecimiento de su marido, quien pertenecía a la tercera generación directiva de la compañía fundada en 1892 y fue nombrada presidenta del Consejo de Administración con amplios poderes para dirigir la empresa.

Galletas Gullón se ha consolidado en estos años como un referente internacional en galletas saludables, fruto de una estrategia pionera basada en la innovación nutricional. Desde que lanzara la primera galleta María integral en 1979, la compañía ha situado la salud y la I+D en el centro de su desarrollo, lo que le ha permitido liderar en la actualidad el segmento de galletas saludables en España y posicionarse como un caso destacado de éxito en la industria alimentaria.

En junio de 2019, María Teresa dejó la dirección en manos de su hija, Lourdes Gullón Rodríguez, y actualmente ocupa la presidencia honorífica. Además de su destacada trayectoria empresarial, ha promovido iniciativas filantrópicas en el terreno de la educación, la generación de empleo y el desarrollo comunitario.