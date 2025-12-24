Rey Felipe.- Felipe VI pronuncia por primera vez de pie su Mensaje de Navidad con el Palacio Real de nuevo como escenario

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI ha ofrecido este 24 de diciembre el que ha sido su duodécimo Mensaje de Navidad a los españoles desde su llegada al trono y para ello ha escogido, como ya ocurriera hace un año, nuevamente las dependencias del Palacio Real de Madrid y no las del Palacio de la Zarzuela, donde tradicionalmente se han venido pronunciando estos discursos.

La gran novedad con respecto a todos los anteriores es que el monarca lo ha pronunciado de pie por primera vez, ya que hasta ahora en todas las anteriores ocasiones estuvo siempre sentado. El Rey sigue con ello los pasos de otros soberanos europeos, como el rey Carlos III de Inglaterra, Guillermo de Países Bajos o Felipe de Bélgica, quienes ya se dirigen de este modo a sus ciudadanos en sus mensajes navideños.

El cambio en la realización del tradicional discurso de Nochebuena, el más esperado de cuantos pronuncia Felipe VI a lo largo del año y en el que los detalles y el simbolismo de todo lo que lo rodea están cuidados hasta el más mínimo detalle, se produce tras la llegada de Rosa Lerchundi el pasado mes de septiembre a Zarzuela como directora de Comunicación, tras varias décadas trabajando en televisión.

Como ya ocurriera en 2024, el lugar elegido ha sido nuevamente el Salón de Columnas del Palacio Real. La elección tiene mucho que ver con el contenido del mensaje, en el que Felipe VI hace mención a la entrada de España en la UE, de la que el 1 de enero se cumplirán 40 años, dado que fue aquí donde se rubricó el tratado de adhesión el 12 de junio de 1985.

Esta es la tercera ocasión desde que comenzó su reinado en 2014 que el Rey abandona las dependencias de Zarzuela para realizar el Mensaje de Navidad. Además del año pasado, cuando se celebraron sus diez años en el trono, Felipe VI también lo hizo en 2015, si bien en aquella ocasión fue desde el Salón del Trono.

En total, el discurso, de 9 minutos de duración, son 1.126 palabras y concluye, como marca la tradición, con la felicitación navideña en las tres lenguas cooficiales. Felipe VI luce para la ocasión un traje azul marino, camisa blanca y corbata color terracota con estampado geométrico.

Por lo que se refiere al escenario, a la derecha de la imagen aparecen las banderas de España y la UE mientras que a la izquierda se puede ver un misterio del siglo XVIII realizado en madera tallada y policromada que se conserva en el Convento de las Descalzas Reales, así como un árbol de Navidad.

Además, en la sala se aprecian otros de los elementos decorativos habituales de esta dependencia del Palacio Real como son un tapiz de 'Los Hechos de los Apóstoles', de Jan Raes y Jacob Geubels II del siglo XVII, así como varios bustos y el conjunto escultórico 'Carlos V y el Furor', de Ferdinand Barbedienne, del siglo XIX, copia del original de Leone y Pompeo Leoni del Museo Nacional del Prado.

El mensaje arranca con el himno nacional sobre imágenes nocturas del Palacio Real, tanto de la fachada de la Plaza de Oriente como de la escalera de Embajadores hasta el Salón de Columnas, y concluye igualmente con el himno junto con varias imágenes de la Familia Real y por último el lema del Rey, "Servicio, compromiso y deber".

IMÁGENES CON LA CIUDADANÍA

Por lo que se refiere a las fotografías que acompañan el himno final, se ha escogido imágenes en las que se ve a los Reyes y a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, saludando y recibiendo el cariño de los ciudadanos durante distintas actividades oficiales.

La primera muestra a los Reyes saludando a varios ancianos de un centro de día que visitaron en Guadalupe (Cáceres) el pasado 28 de mayo, mientras que en la segunda es Felipe VI quien saluda a un grupo de jóvenes, que le toman fotos con sus móviles, durante el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona "Internacional 2025" en Móstoles (Madrid) el 9 de junio.

En la tercera es la Reina Letizia quien saluda a unos niños que le muestran unos dibujos durante la visita que los Reyes efectuaron el 3 de junio a Brañosera (Palencia) con motivo del 1.200 aniversario de su fuero como primer municipio de España.

Las dos últimas muestran a la Princesa Leonor saludando a varias personas durante la visita a Tudela (Navarra), efectuada junto a los Reyes a finales de septiembre para remarcar que la heredera al trono es también Princesa de Viana, y a la Infanta Sofía haciéndose una foto con un ciudadano durante la entrega del Premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias 2025" a Valdesoto en el marco de las celebraciones de los Premios Princesa de Asturias.