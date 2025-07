Rey Felipe: Galmés traslada al Rey su "inquietud" por la "inestabilidad" del Gobierno de España y su rechazo al reparto de menores

Palma, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha trasladado al Rey Felipe VI su "inquietud" ante la "inestabilidad" del Gobierno de España que, a su criterio, "perjudica gravemente" a los ciudadanos de Mallorca, así como su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados. Así lo ha explicado Galmés este lunes en declaraciones a los medios después de ser recibido en audiencia por Felipe VI en el Palacio de la Almudaina. En concreto, el presidente insular ha señalado que "cada vez que el Consell necesita ayuda" desde el Ejecutivo central les "cierran la puerta". "En estos momentos tenemos un 1150% de sobreocupación en nuestros centros ya que los menores migrantes no acompañados han aumentado durante estos últimos años un 650%", ha expuesto, agregando que el Consell no tiene recursos económicos, materiales, ni espacios para atender el reparto. Igualmente, el presidente insular ha tratado con el Rey el reto que tiene Mallorca de gestionar el éxito turístico, en concreto, le ha expuesto el cambio del modelo de promoción turística impulsado por la institución insular y el "frente claro y contundente" contra la oferta turística ilegal. También han abordado cuestiones de movilidad, por ejemplo, la regulación de la entrada de vehículos, cuya ley está tramitando el Consell.