Rey Felipe.- Gamarra elogia el "gran" discurso del Rey por apelar "al coraje de la transición" y a preservar la convivencia

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha elogiado el "gran" discurso de Navidad pronunciado este miércoles por el Rey Felipe VI por apelar "al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza". Así lo ha señalado Gamarra en un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter) a los pocos minutos del discurso del monarca. "Gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza", ha indicado. Asimismo, ha destacado que el mensaje del Rey ha recordado que España ha progresado cuando se han "encontrado objetivos que compartir".

