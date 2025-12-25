Rey Felipe.- Junqueras (ERC): el Rey hizo apología de la violencia tras el 1-O y animó a "apalizar" a demócratas

BARCELONA, 25 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que el Rey Felipe VI "es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar", en referencia al discurso del monarca del 3 de diciembre de 2017, tras el 1-O. Al preguntársele por el Mensaje de Navidad del Rey del miércoles, Junqueras ha hecho estas declaraciones en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933. El mensaje de Felipe VI en Nochebuena llamó a preservar la convivencia democrática, poniendo como ejemplo lo logrado durante la Transición pese a las diferencias y apelando en particular a la clase política al diálogo, al respeto hacia las opiniones del otro y a la ejemplaridad en sus funciones.