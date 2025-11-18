Rey Felipe. La apertura de curso de las universidades españolas presidida por el Rey se celebrará el 25 de noviembre en Valencia

VALENCIA, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El solemne Acto de Apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, presidido por el Rey Felipe VI, se celebrará finalmente el próximo 25 de noviembre en la Universitat de València.

Será a las 10.00 horas en el Paraninfo de la Universitat de València en el edificio histórico de La Nau.

Cabe recordar que esta ceremonia estaba prevista para el pasado 30 de septiembre, pero se pospuso ante la situación meteorológica adversa, con nivel rojo de alerta por lluvias, que afectó a la ciudad del Turia.

Según confirmaron en su día a Europa Press fuentes de la institución académica valenciana, la elección de la Universitat sirve de colofón a la conmemoración del 525 aniversario de su fundación.

Esta será la primera vez que la universidad valenciana albergue esta apertura, aunque se da la circunstancia de que hace 25 años, con motivo de los 500 años de la institución, se celebró una apertura extraordinaria en la que participó el por entonces Príncipe Felipe, recuerdan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que el mismo día está programado en La Lonja de València el acto de entrega de los Premios Rey Jaume I, que tradicionalmente preside la Casa Real. Los jurados de estas prestigiosas distinciones dedicadas a la ciencia y el emprendimiento están formados por más de una veintena de Premios Nobel.