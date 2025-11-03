Rey Felipe. Los judíos de España agradecen al Rey su "interés y compromiso" tras una audiencia en el Palacio de la Zarzuela

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha agradecido al Rey Felipe VI su "interés y compromiso", tras la audiencia que han mantenido este lunes en el Palacio de la Zarzuela. "Muchas gracias, Majestad y Casa Real por el interés y el compromiso con la situación de las comunidades judías españolas. Gracias por el cálido diálogo que hemos mantenido", ha escrito la FCJE en un mensaje en la red social 'X', tras la reunión. Asimismo, en otro mensaje, la Comunidad Judía de Barcelona ha asegurado que ha sido un encuentro "sincero" en el que "se ha subrayado la importancia" de la "historia compartida" y "se ha puesto en valor la esperanza en un futuro de convivencia, respeto y prosperidad conjunta". Según ha informado la Casa Real, la delegación que ha acudido a la audiencia ha estado encabezada por el presidente de la FCJE, David Obadía, y durante el encuentro, informaron al Rey de "la realidad social, cultural y religiosa de las comunidades judías en España, así como los principales proyectos que desarrollan en el ámbito educativo y comunitario". También, acudió al encuentro el rabino Isaac Cohen, rabino-dayán de la federación. La FCJE es la entidad que agrupa a la inmensa mayoría de comunidades y organizaciones de esta confesión en el país. Desde la firma en 1992 del Acuerdo de Cooperación con el Estado español, como confesión de notorio arraigo, la FCJE representa oficialmente a las comunidades judías ante las instituciones nacionales e internacionales. Actualmente, la población judía en España está integrada por alrededor de 70.000 personas. Las comunidades judías mantienen instituciones educativas en distintas regiones y cuentan con colegios específicos en Madrid, Barcelona y Melilla, que imparten enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria. En el conjunto del país existen más de 30 sinagogas, algunas con capacidad para acoger hasta 800 personas. La FCJE forma parte del Congreso Judío Europeo (EJC) y del Congreso Judío Mundial (WJC).