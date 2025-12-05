Rey Felipe. Mahmoud Abbas visita este miércoles España y se reunirá con el Rey y Sánchez

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, realiza una visita oficial a España el próximo miércoles 10 de diciembre y mantendrá sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En primer lugar se reunirá con Felipe VI, a las 12.30 horas según la agenda de la Casa Real y por la tarde acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press.

Se trata de la segunda visita de Abbas a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno llevó a cabo en mayo de 2024.

Unos meses después, en septiembre de 2024, Sánchez recibió a Abbas en el complejo presidencial, ya en calidad de jefe de Estado, en un encuentro donde el líder árabe agradeció el apoyo continuado de España desde el inicio del conflicto.

En esta ocasión la visita se produce tras el alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre que, sin embargo, no ha puesto fin al conflicto porque continúan los bombardeos y ataques por parte de Israel.

Semanas antes de la firma del alto el fuego, el Ejecutivo de Sánchez aprobó un paquete de medidas "contra el genocidio" y en apoyo a la población palestina y denunció que Tel Aviv estuviese bombardeando hospitales y "matando de hambre a niños inocentes".

En total, Sánchez anunció nueve medidas, incluido el refuerzo de España a la Autoridad Palestina —presidida por el propio Abbas— mediante un incremento de los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.