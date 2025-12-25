Rey Felipe.- Maíllo (IU) valora el "preocupante distanciamiento de la realidad" del Rey en su discurso: "Es una oportunidad perdida"

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha valorado que el Rey Felipe VI ha mostrado un "preocupante distanciamiento de la realidad" en su discurso de Navidad y ha lamentado que sus palabras hayan estado marcadas por una "profunda abstracción", sin concretar asuntos, destacando más "por lo que no ha dicho que por lo que dice".

En declaraciones a los medios desde Córdoba, el máximo responsable de Izquierda Unida ha reprochado al monarca que envolviera su mensaje "de palabras de celofán", con una grave "equidistancia entre los causantes de la crisis y las víctimas de la misma".

"Nunca veremos a Felipe de Borbón criticando o señalando a los causantes de la crisis: a los fondos de inversión especulativos, a los que dañan y amenazan la Sanidad y la Educación Pública, porque de eso no ha hablado", ha lamentado.

Así, a juicio de Maíllo, este mensaje navideño del Rey ha sido una "oportunidad perdida" y considera "evidente" que su distanciamiento con la "realidad de la sociedad española" tiene que ver también con "una posición que se resume en la famosa frase de Aznar 'el que puede hacer, que haga'".

En este sentido, Maíllo ha asegurado que, mientras miles de personas sostienen su vida haciendo un esfuerzo anónimo con precariedad y con escasos reconocimientos, él se ha permitido "pontificar con una enumeración de problemas que ha hecho como titulares de una realidad, que evidencia que no conoce, salvo de pasada".

NI UNA CRÍTICA A LOS PODEROSOS

Entre las ausencias del discurso, el líder de Izquierda Unida ha criticado que el Rey no haya hablado de violencia de género ni de la violación "permanente" del Derecho Internacional por Donald Trump o del genocidio del Gobierno israelí sobre la población palestina de Gaza".

"Nunca veremos al jefe de Estado criticar a los poderosos", ha incidido el coordinador federal de IU, para el que no se trata "de hablar de democracia en abstracto, sino de democracia vinculada al alquiler asequible, a poder llenar la cesta de la compra y a tener una sanidad que garantice la atención cuando se necesite".