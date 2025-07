Rey Felipe: MÉS reprocha a Galmés que pida más inversiones en el aeropuerto al considerarlo "un paso más hacia la masificación"

PALMA, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló, le ha reprochado al presidente insular, Llorenç Galmés, que haya reclamado durante la audiencia con el Rey Felipe VI más inversiones en el aeropuerto de Palma. Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que eso supondría "un paso más hacia la masificación" y demuestra que Galmés padece "una grave desconexión con la realidad que vive Mallorca". "Mientras miles de personas sufren los efectos de la saturación turística, desde el colapso viario hasta el encarecimiento de la vivienda, el señor Galmés hace de altavoz de Aena y de los intereses que quieren seguir ampliando el negocio turístico a costa del bienestar de la ciudadanía", ha dicho Perelló. La formación ha recordado que Son Sant Joan ya opera por encima de lo que la isla puede asumir ambiental y socialmente, por lo que su portavoz en el Consell ha insistido en que "no hacen falta más aviones, ni más terminales, ni más turistas". "Lo que necesita Mallorca es respirar, recuperar el equilibrio y poner límites", ha subrayado. "La prioridad debería ser proteger el territorio y garantizar una vida digna para los mallorquines, no favorecer todavía más un modelo que nos ha llevado al límite", ha añadido Perelló. Desde MÉS per Mallorca han afeado a Galmés y al PP que "continúen apostando por un crecimiento turístico ilimitado que, lejos de generar prosperidad compartida, intensifica las desigualdades y empeora la calidad de vida". "El Consell de Mallorca debería ser una herramienta para poner orden y defender el interés general, no una oficina de promoción de los lobbies turísticos", ha sentenciado la portavoz ecosoberanista.