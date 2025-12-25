Rey Felipe.- Prohens loa el mensaje de Navidad del Rey e interpreta una llamada a la convivencia y la confianza en las instituciones

PALMA, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha loado el tradicional mensaje de Navidad del Rey Felipe VI y ha interpretado una llamada a la convivencia y a la confianza en las instituciones.

"S.M. el Rey, siempre a la altura en su mensaje de Navidad, este año en el 50 aniversario de la monarquía en España", ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"Su discurso, reivindicando el gran legado que es para todos nuestra ejemplar transición, es una llamada a la responsabilidad para trabajar por la convivencia y por la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha añadido.

Desde el Palacio Real, como ya ocurrió el año pasado y también en 2015, Felipe VI ha apelado a la clase política al diálogo, al respeto hacia las opiniones del otro y a la ejemplaridad en el desempeño de sus funciones, mientras que ha advertido del "hastío" ante la tensión política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, lo que, ha alertado, nutre a "extremismos, radicalismos y populismos".