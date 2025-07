Rey Felipe: Sánchez se compromete a realizar un "esfuerzo diplomático" para frenar el flujo migratorio a Baleares

29 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a realizar un "esfuerzo diplomático" con los países de origen y de tránsito para frenar el flujo migratorio a Baleares. Así se ha pronunciado después de reunirse con el Rey Felipe VI en el tradicional despacho de verano, que ha tenido lugar la tarde de este martes en el Palacio de Marivent, en Palma. Sánchez ha celebrado que la llegada irregular de migrantes se haya reducido un 27% en el conjunto de España respecto al año pasado, aunque ha reconocido que "eso no está ocurriendo en la ruta que afecta a Baleares". "Una de las cuestiones que he tratado con la presidenta de Baleares es que haremos un esfuerzo diplomático con aquellos países de origen y de tránsito y frenar en origen esa migración irregular. Ese es el compromiso que he asumido con la presidenta", ha anunciado. Otro de los temas que han abordado, ha dicho Sánchez, ha sido el rechazo de Prohens a acoger a aproximadamente 49 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta. "Le he dicho a la presidenta que la ley se cumple, y los gobiernos autonómicos tienen que cumplir con la ley. Le he sido claro a la presidenta en este asunto y lo soy con todos los presidentes autonómicos que hacen de la migración y de estos menores una cuestión política y de confrontación con el Gobierno. La ley se cumple y aquellos gobiernos autonómicos que se nieguen tendrán que saber cuáles son las consecuencias", ha advertido. Preguntado específicamente por cuáles podrían ser esas consecuencias, Sánchez no ha querido entrar en detalles. "Lo que digo es que se tiene que cumplir la ley y quien no la cumpla sabe a lo que se tiene que atener", ha respondido. ((Habrá ampliación))