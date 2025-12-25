Rey Felipe.- Turull (Junts) critica que el Rey apele contra extremismos porque le ve a él como "el más radical"

BARCELONA, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este jueves que el rey Felipe VI apelara en su tradicional Mensaje de Navidad a no alimentar extremismos, radicalismos y populismos, cuando asegura que el monarca es "el más extremista y el más radical". Lo ha dicho este jueves en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933. Turull, que ha dicho que no ha escuchado el discurso del Rey, considera "surrealista que apele a acabar con los extremismos y la crispación cuando ha sido el más extremista y el más radical contra la convivencia democrática cuando Catalunya ha querido expresar en las urnas su voluntad popular", en referencia al 1-O. Le ha acusado de apelar al "a por ellos' judicial" tras el 1-O, por lo que ha añadido textualmente que Felipe VI tiene credibilidad cero. INSTITUCIONES DEBILITADAS Turull ha añadido que Junts se centra en "ser dignos" del legado de Macià y del gramático Pompeu Fabra. También ha llamado a la unidad de acción del independentismo para "lograr el máximo para Catalunya" en un momento en el que, asegura, las instituciones españolas están debilitadas. "En un momento en que las instituciones españolas están tan debilitadas, en que el Gobierno español está tan debilitado, en que organismos como el Poder Judicial están tan deteriorados desde todos los puntos de vista, Junts hacemos un llamamiento a la unidad de acción del independentismo para aprovechar la debilidad del Estado español para lograr el máximo para Catalunya", ha concluido.