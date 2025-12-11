Rey Felipe VI.- CSIF entrega su distinción de Honor al Rey Felipe VI por su compromiso con los empleados públicos

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha otorgado a Su Majestad el Rey Felipe VI la Distinción de Honor del sindicato por su compromiso y defensa de los servicios públicos, y en reconocimiento a su papel constitucional como garante de la unidad, el estado de bienestar y la dignificación de los servidores públicos, en todos los niveles de las administraciones.

En una audiencia con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, la delegación de CSIF, encabezada por su presidente, Miguel Borra, ha puesto en valor el papel del jefe de Estado, especialmente en momentos muy difíciles para nuestro país, junto a Su Majestad la Reina: acompañando a las víctimas de catástrofes, visitando las zonas afectadas y mostrando apoyo directo y cercano al personal de emergencias y personal voluntario.

Para CSIF, esta audiencia evidencia el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento mutuo entre la Corona y los servidores públicos y para poner en valor la labor de trabajadores de todas las administraciones y empresas públicas, poco reconocidos en sus condiciones laborales, lo que contrasta con su labor fundamental, que suele destacarse en momentos difíciles.

En la audiencia, según ha informado el sindicato, la delegación de CSIF y el Rey analizaron los principales retos de las administraciones públicas españolas y el reciente Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que ha permitido desbloquear la congelación salarial, el pago de retrasos de 2025, y un incremento salarial acumulado del 11,4% hasta 2028.

Entre los retos de las administraciones públicas españolas, CSIF ha señalado el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, Administración General del Estado, entre otros) por falta de inversión adecuada, la excesiva politización de las administraciones, el envejecimiento de las plantillas y necesidades de refuerzo de personal en ámbitos fundamentales como el SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad.

Además, el abuso de la temporalidad, y la necesidad de reforzar las plantillas donde sea necesario, cumpliendo así con lo establecido en el Acuerdo, que elimina la actual tasa de reposición, la pérdida del poder adquisitivo desde la bajada de sueldo de 2010 o la demora en la resolución de los procesos selectivos pendientes.