Rey Felipe VI está en "contacto permanente" con el Gobierno sobre la situación de los diferentes incendios activos
MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Rey Felipe VI está en "contacto permanente" con el Gobierno recibiendo toda la información sobre la situación de los diferentes incendios activos que afectan en las últimas horas a distintas zonas de España, según han informado fuentes de Zarzuela.
En concreto, el Ejecutivo está ofreciendo información a tiempo real al Jefe del Estado sobre la situación de los incendios que asolan distintas poblaciones y que ha dejado un fallecido en el incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos.
El Ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades afectadas.
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha sido la encargada de declarar esta madrugada la Fase de Preemergencia del PLEGEM ante los numerosos incendios forestales activos que requieren la movilización de recursos de la Administración General del Estado.
