LA NACION

Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebrará en Burgos

Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra
Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra

BURGOS, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en Burgos bajo el lema 'Origen Destino'. Si bien el encuentro comenzará el domingo, la inauguración se realizará el lunes a las 13.30 horas. El monarca estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera. El domingo, los participantes disfrutarán de una visita guiada tanto a los yacimientos de Atapuerca como al Museo de la Evolución Humana.

LA NACION
Más leídas
  1. Qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida de Córdoba
    1

    Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida

  2. Tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
    2

    De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online

  3. Estos son los 10 autos usados más baratos en octubre
    3

    Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo

  4. En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)
    4

    En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)

Cargando banners ...