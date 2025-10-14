Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebrará en Burgos
BURGOS, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en Burgos bajo el lema 'Origen Destino'. Si bien el encuentro comenzará el domingo, la inauguración se realizará el lunes a las 13.30 horas. El monarca estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera. El domingo, los participantes disfrutarán de una visita guiada tanto a los yacimientos de Atapuerca como al Museo de la Evolución Humana.
