Rey Felipe VI inaugurará la séptima edición del Foro La Toja el próximo jueves

Rey Felipe VI inaugurará la séptima edición del Foro La Toja el próximo jueves.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El rey Felipe VI inaugurará el próximo jueves, día 2 de octubre, la séptima edición del Foro La Toja, un evento que se celebrará hasta el 4 de octubre en la Illa de A Toxa, en O Grove (Pontevedra).

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañará al rey en el acto de apertura, en el que se hará entrega del Premio 'Foro La Toja - Josep Piqué' a los "padres de la Constitución", Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo; y el ex-ajedrecista Garry Kasparov, son algunas de las personalidades que este año participarán en las jornadas, que arrancarán el jueves 2 a las 16,30 horas y en las que también participará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

