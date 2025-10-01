Rey Felipe VI, presidente de honor del VI Foro UNAV, que se celebrará en Madrid el 22 de octubre

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - El Rey Felipe VI ostentará la presidencia de honor del VI Foro UNAV para El Futuro del Turismo, que este año tendrá lugar en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid el próximo 22 de octubre, con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

La aceptación de esta presidencia se corresponde con la tradicional implicación de la Casa Real con el turismo y su movimiento asociativo, tras el escrito remitido por el jefe de la Casa Real a la presidencia de UNAV.

En la carta dirigida a la patronal, Felipe VI confía en que la nueva convocatoria "constituya un éxito" y aprovecha la ocasión para transmitir un "cordial saludo" a sus participantes.

Esta sexta edición, que tiene como lema 'Formación y empleo: retos estratégicos para el futuro que viene', es la tercera dentro del proyecto UNAV Future, que es la propuesta de la patronal a los retos que plantea la nueva realidad turística, marcada por la digitalización o la sostenibilidad.

Aunque el programa de trabajo sigue en desarrollo, se abordarán aspectos de interés con un protagonismo especial para la formación y el empleo. Asimismo, mientras se trabaja en el cierre del programa, también se está confeccionando el plantel de ponentes de las sesiones, que incluirá una treintena de directivos y directivas.

Para el presidente de UNAV, José Luis Méndez, celebrar la VI edición del Foro en la Comunidad de Madrid es "un inmenso placer" para la organización por varias razones, siendo la primera porque "es parte intrínseca de la historia del turismo en nuestro país, al ser el territorio el que se creó la primera asociación de agencias de ámbito estatal, es decir, el lugar en que constituyó nuestra entidad hace ya casi 48 años".

En segunda instancia, Méndez ha destacado que porque es una de las áreas geográficas "más pujantes" en lo que a turismo se refiere y también por el apoyo que sus autoridades -representadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad- están prestando al sector a través de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav).

Con anterioridad a la edición de Madrid, el Foro UNAV se ha celebrado en Gran Canarias (2020), en Córdoba (2021), en Almería (2022), Úbeda, en Jaén (2023) y Antequera, en Málaga (2024), junto con la participación de más de 1200 profesionales.