Rey recibe a los embajadores de los países que ayudaron a España en la extinción de los incendios forestales

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI ha recibido este lunes a los embajadores de los países que ayudaron con sus medios a España en la extinción de los incendios forestales que han afectado este verano a gran parte del país. La representación diplomática ha acudido al Palacio de La Zarzuela acompañados por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro Marcos.

En concreto, han acudido a la audiencia la embajadora de la República Federal de Alemania, Maria Margarete Gosse; el embajador del Reino de los Países Bajos, Roel Nieuwenkamp; el embajador de la República de Estonia, Andres Rundu; el embajador de la República Italiana, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi; el embajador de la República Checa, Libor Secka; la embajadora del Principado de Andorra, Eva Descarrega García; la encargada de Negocios a.i. de la República Helénica, Aspasia Mitsi; la embajadora de la República Francesa, Kareen Rispal; el embajador de la República Portuguesa, José Augusto de Jesús Duarte; la encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Rumania, Raluca Maria Mihaila; la consejera de la Embajada de la República de Finlandia, Anna-Maria Salomaa; y el miembro de la representación de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda.

Se trata de los representantes de los países que ayudaron a España en la extinción de los incendios forestales de este verano, mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Gobierno. El 31 de agosto la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, dio por terminada la oleada de incendios forestales que afectaron a diferentes provincias españolas durante este verano, con una estimación de 300.000 hectáreas quemadas y un total de 93 fuegos originados en toda España.