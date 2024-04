RFEF dice que Comisión Gestora "siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recalcó este martes que su Comisión Gestora "siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias" y lamentó que no haya podido "concluir" su proceso electoral debido a las "múltiples injerencias externas", avisando de la posibilidad de que sus miembros tomen "acciones legales" "dada la falta de rigor y motivación jurídica" del expediente disciplinario del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

El organismo emitió un comunicado "ante los últimos anuncios realizados" por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, sobre el informe de este lunes del TAD en el que solicitaba incoar expediente a Pedro Rocha por excederse de sus funciones.

"La RFEF hace un llamamiento para proteger el valor del fútbol español y la honestidad de sus dirigentes y trabajadores, dado que la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias", apuntó el ente.

Este dejó claro que se ha incoado expediente a Rocha por "un supuesto y rebatido exceso en las funciones en una entidad que no ha podido concluir su proceso electoral, dadas las múltiples injerencias externas", y que "todas" las decisiones que se han tomado desde la marcha de Luis Rubiales como presidente "se han tomado con la máxima cautela y respeto, dada la situación de interinidad en la que se encontraba la institución".

El organismo puntualizó que el mencionado expediente del TAD "nada tiene que ver con los comportamientos presuntamente delictivos" surgidos de la 'Operación Brody' y que le resulta "absolutamente incomprensible en derecho" que el tribunal "aduzca como una infracción muy grave" su solicitud de personación "como acusación particular ante un caso de presunta corrupción, en el que esta institución estaría afectada".

El organismo incidió en su actual "situación de máxima interinidad" desde el pasado mes de septiembre y que la Comisión Gestora, "en la línea marcada" por el entonces presidente del CSD, Víctor Francos, "planteó hacer una sola convocatoria electoral". De todos modos, ante la posibilidad de dos elecciones, lo consultó con el Consejo en dos ocasiones (20 de septiembre y 17 de octubre), "sin respuesta alguna por parte de este organismo".

"Durante todo este tiempo, la RFEF estuvo a la espera de que el Gobierno aprobara la orden ministerial que permitía celebrarlas y que se ha retrasado durante meses siendo finalmente firmada por el actual presidente del CSD a finales de enero de este año", aclaró.

La federación considera que "en todo momento ha actuado con máxima responsabilidad", como cuando tuvo que "cerrar la crisis abierta" por Luis Rubiales por su inapropiado beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial y "tomando decisiones a nivel deportivo y de gestión ordinaria imprescindibles" para su "normal funcionamiento".

La renovación de de la fuente, "una decisión deportiva imprescindible"

Además, se refirió a "las supuestas infracciones que se le imputan a los miembros de la gestora en el expediente del TAD", empezando por el despido de Andreu Camps como secretario general, decisión que "no pasó" por este organismo por lo que "es una causa no atribuible" a sus miembros y que estuvo "avalada, precisamente, por el propio CSD".

En cuanto a la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador masculino, deja claro que "se trata de una decisión deportiva imprescindible" para el combinado nacional ya que el contrato terminaba el 30 de junio y se ejerció "una cláusula ya existente" para evitar que el riojano estuviese sin contrato durante la Eurocopa.

Del mismo modo, asegura que se retiró de la causa contra el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC porque entendió que "no era de interés de la institución" y tras comprobar que "no provocaba perjuicio económico alguno a la misma". Esta decisión tuvo continuidad con la retiradas de otras demandas y querellas presentadas por Rubiales contra "periodistas, columnistas, medios de comunicación y tertulianos e incluso su propia familia".

"La liquidación de ingresos por derechos audiovisuales que le correspondían a la RFEF quedó garantizada y posteriormente se comprobó que, de no haber tomado esta decisión, hubiera habido un perjuicio económico, tal y como se ha podido comprobar en la última sentencia recaída sobre el caso. Ni es un juicio político, como indica el TAD, ni compromete a la futura Presidencia de la RFEF", remarcó la federación.

Finalmente, en cuanto a la adjudicación provisional de los contratos del VAR a Grupo Mediapro y de la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego a 'Hawk-Eye Innovation', también resaltó que no pasaron por la Comisión Gestora porque "se trata de un concurso público adjudicado provisionalmente".

"Si no se hubiera iniciado en tiempo y forma había riesgo de no contar con el VAR en las competiciones profesionales para la próxima temporada", añadió, recordando que la financiación del videoarbitraje corresponde a LaLiga "por lo que en cualquier caso no puede nunca causar un perjuicio económico a la RFEF".

"Tras estas apreciaciones, se concluye, además, que no se ha dado un trámite de audiencia para los miembros de la Comisión Gestora y que la apertura del expediente se ha realizado en base a noticias de prensa y comunicados. Miembros de la Comisión Gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas", sentenció.