RFMW anuncia la finalización de la adquisición de MRC Gigacomp y MRC Components en Alemania

RFMW, distribuidor especializado en productos de radiofrecuencia, microondas y energía, ha anunciado hoy el cierre de su adquisición de MRC Gigacomp (MRCG) y MRC Components (MRCC) en Alemania, con efecto a partir del 1 de abril de 2023. La nueva empresa ha iniciado su transición para integrarse plenamente con la marca RFMW. Así, RFMW incorporará los productos de MRC Components a su oferta de gestión de energía y los de MRC Gigacomp a su cartera de productos de radiofrecuencia y microondas.

La adquisición de MRCG y MRCC amplía las competencias de RFMW en Europa al incorporar un almacén en Alemania y un equipo de profesionales con gran experiencia y un profundo conocimiento de las tecnologías de radiofrecuencia, microondas y energía. Esta adquisición refuerza la posición de RFMW en el mercado europeo y ofrece a los clientes acceso a una gama más amplia de productos y servicios.

«Nos complace dar la bienvenida a MRCG y MRCC a la familia RFMW», ha declarado Joel Levine, presidente y director ejecutivo de RFMW. «Esta adquisición implica un importante paso adelante para nuestra empresa y nos permite prestar un mejor servicio a nuestros clientes europeos».

MRCG y MRCC llevan más de 30 años ofreciendo productos de radiofrecuencia y microondas de alta calidad a clientes de Europa. La integración de las competencias de venta y distribución de MRCG y de las líneas de productos de MRCC permitirá a RFMW ofrecer a sus clientes soluciones aún más personalizadas.

«Estamos encantados de unir fuerzas con RFMW», ha asegurado Frank Lauber, director general de MRC Gigacomp. «Juntos, podremos ofrecer a nuestros clientes una cartera de productos más amplia, un servicio de atención al cliente de primera calidad y plazos de entrega más rápidos».

RFMW y MRC trabajarán conjuntamente para garantizar una transición fluida entre clientes, proveedores y empleados.

Acerca de rfmw

RFMW es una empresa de distribución de electrónica especializada orientada exclusivamente a prestar servicio a clientes que necesitan componentes y semiconductores de radiofrecuencia, microondas y energía, así como asistencia en ingeniería de componentes. La empresa sigue ampliando su lista de productos de proveedores seleccionados con líderes en radiofrecuencia, microondas y gestión de potencia. RFMW cuenta con un equipo altamente experimentado y técnicamente cualificado para asesorar a los clientes en la selección y el suministro de componentes. Tras su adquisición por parte de TTI, Inc. en 2018, RFMW se ha sumado a Exponential Technology Group (XTG), un conglomerado de distribuidores de componentes electrónicos y empresas de ingeniería de diseño que colaboran para permitir el desarrollo de tecnologías modernas. XTG es una filial de la familia de especialistas de TTI Inc: TTI, INC, Mouser Electronics y Sager Electronic.

Para obtener más información sobre RFMW, visite el sitio web www.rfmw.com, llámenos al 1.877.FOR.RFMW (367- 7369) o envíenos un correo electrónico a info@rfmw.com.

Acerca de MRC Gigacomp y MRC Components

MRC Gigacomp y MRC Components son distribuidores líderes de productos de radiofrecuencia y microondas en Alemania. Con más de 25 años de experiencia, MRCG y MRCC ofrecen a los clientes europeos una amplia gama de productos y servicios. Para obtener más información, visite www.mrc-gigacomp.de y www.mrccomponents.com.

