Rial iraní roza mínimos históricos ante la amenaza de sanciones europeas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La moneda de Irán, el rial, se acercó el jueves a mínimos históricos mientras crecían las preocupaciones en Teherán de que las naciones europeas comiencen un proceso para reimponer sanciones de Naciones Unidas sobre la República Islámica debido a su programa nuclear, lo que agravaría aún más la situación de la maltrecha economía del país.

Un destacado diplomático del país advirtió que reintroducir las sanciones restaría incentivos al país para trabajar con los observadores nucleares internacionales.

La medida, denominada mecanismo de "snapback" o réplica por los diplomáticos que la negociaron en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con potencias internacionales, fue diseñada para ser a prueba de veto ante el organismo mundial y probablemente entraría en vigor después de un período de 30 días. Si se implementa, la medida volvería a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendría los acuerdos de armas con Teherán y penalizaría cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas.

En Teherán el jueves, el rial se cotizaba a más de un millón por un dólar. En el momento del acuerdo de 2015 se cotizaba a 32.000 por dólar, un reflejo del colapso precipitado de la moneda desde entonces. El rial alcanzó su punto más bajo en abril a 1.043.000 riales por dólar.

Francia, Alemania y el Reino Unido advirtieron el 8 de agosto que Irán podría desencadenar el mecanismo de réplica cuando detuvo las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica después de los ataques israelíes al inicio de la guerra de 12 días entre los dos países en junio. Los ataques israelíes entonces mataron a los principales líderes militares de Teherán e hicieron que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, buscara cobijo.

Recurrir al mecanismo de sanciones probablemente aumentará aún más las tensiones entre Irán y Occidente, en un Oriente Medio convulso por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

“Estados Unidos y sus socios europeos ven la invocación del 'snapback' como un medio para mantener a Irán estratégicamente débil e incapaz de reconstruir el programa nuclear dañado por los ataques de Estados Unidos e Israel”, indicó el jueves el Centro Soufan, un grupo de expertos con sede en Nueva York.

Las autoridades iraníes, señaló el centro, perciben la reimposición de sanciones “como un esfuerzo occidental para debilitar indefinidamente la economía de Irán y quizás estimular un descontento popular suficiente para derrocar al régimen de Irán”.

En una entrevista con la televisión estatal iraní, Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores, advirtió el jueves que “no tendrá sentido” para Teherán colaborar con los inspectores internacionales si se reimponen las sanciones.

“Hemos dicho que si esto ocurre, el camino que hemos abierto para trabajar con el OIEA se verá completamente afectado y el proceso probablemente se detendrá”, dijo. “Si optan por el ‘snapback’, no tiene sentido que Irán continúe trabajando" con el OIEA, afirmó.

Irán parece resignado

Irán inicialmente minimizó la amenaza de regreso a las sanciones y no hizo grandes esfuerzos diplomáticos evidentes durante semanas después de la advertencia de Europa, aunque ha llevado a cabo un breve movimiento diplomático en los últimos días, lo que apunta a una situación de caos en su teocracia.

En declaraciones la semana pasada, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, mostró la visión fatalista de Irán sobre su diplomacia con Occidente, especialmente después de que los israelíes comenzaron la guerra justo cuando estaba programada una sexta ronda de negociaciones con Estados Unidos.

"¿No estábamos en las conversaciones cuando ocurrió la guerra? Entonces, la negociación por sí sola no puede prevenir la guerra", dijo Araghchi a la agencia de noticias estatal IRNA. "A veces la guerra es inevitable y la diplomacia por sí sola no puede prevenirla".

El problema es el enriquecimiento nuclear de Irán

Antes de la guerra en junio, Irán enriquecía uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%. También acumuló unas reservas con suficiente uranio altamente enriquecido para construir múltiples bombas atómicas, si así lo decidiera.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, aunque las naciones occidentales y el OIEA evalúan que Teherán tuvo un programa activo de armas nucleares hasta 2003.

No está claro cuánto afectaron los ataques de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares durante la guerra al programa de Irán.

Según el acuerdo de 2015, Irán acordó permitir al OIEA un acceso aún mayor a su programa nuclear que el que la agencia tiene en otras naciones miembros. Eso incluía la instalación permanente de cámaras y sensores en sitios nucleares. Otros dispositivos, conocidos como monitores de enriquecimiento en línea, medían el nivel de enriquecimiento de uranio en la instalación nuclear iraní de Natanz.

El OIEA también enviaba regularmente inspectores a los sitios iraníes para realizar encuestas, a veces recolectando muestras ambientales con tela de algodón e hisopos que serían probados en los laboratorios del OIEA en Austria. Otros monitorean los sitios iraníes a través de imágenes satelitales.

Pero los inspectores del OIEA, que enfrentaron restricciones crecientes en sus actividades desde que Estados Unidos se retiraron unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán en 2018, aún no han accedido a esos sitios.

Mientras tanto, Irán ha dicho que trasladó uranio y otros equipos antes de los ataques, posiblemente a nuevos sitios no declarados que aumentan el riesgo de que los monitores pierdan el rastro del estado del programa.

El miércoles, los inspectores del OIEA estuvieron presentes para observar un reemplazo de combustible en el reactor nuclear de Bushehr en Irán, que funciona con asistencia técnica rusa.

Las naciones europeas establecen un plazo

En su carta del 8 de agosto, las tres naciones europeas advirtieron a Irán que procederían con el proceso a finales de agosto si Teherán no alcanzaba una "solución satisfactoria" a los problemas nucleares. Eso deja poco tiempo para que Damasco pueda llegar a un acuerdo con los europeos, que se han vuelto cada vez más escépticos con Irán tras años de negociaciones inconclusas sobre su programa nuclear.

El mecanismo del acuerdo expiraría el 18 de octubre, lo que puso a las tres naciones europeas en una situación en la que probablemente sienten que ahora es el momento de actuar. Según los términos, cualquier firmante del acuerdo puede declarar que Irán lo está incumpliendo, lo que reimpondría las sanciones.

Una vez expire, cualquier esfuerzo de sanciones podría ser vetado por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia, naciones que han brindado cierto apoyo a Irán en el pasado pero se mantuvieron al margen de la guerra de junio. China también ha seguido siendo un comprador importante de crudo iraní, algo que podría verse afectado si se restauran las sanciones.

En los últimos días, Rusia ha propuesto prolongar la resolución de la ONU que otorga el poder de reimposición. Rusia asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, lo que probablemente ejerza presión adicional sobre los europeos para actuar.

