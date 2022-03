Ribera avisa de que "el peor escenario" para la UE son soluciones nacionales para los precios de la luz

La vicepresidenta del Gobierno responsable de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avisado este jueves a la Comisión Europea de que el "peor escenario posible" para atajar los altos precios del gas y del mercado de la electricidad sería mantener 27 soluciones distintas para los países de la UE.

"Si la Comisión no reacciona a tiempo, nos podemos encontrar con que cada Estado miembro que tenga una presión insostenible por parte de su sociedad haga lo que le parezca y que en lugar de tener un mal menor respaldado por todos tengamos 27 soluciones distintas", ha apuntado Ribera ante los medios antes de su entrada al Consejo de Medio Ambiente de la UE.

En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en que este sería el peor escenario posible para la UE y para la Comisión Europea y ha insistido en la importancia de "no perder ni un minuto más de todo el tiempo que hemos perdido ya" para tener una propuesta conjunta para reaccionar a los altos precios de la luz.

Además, Ribera ha incidido en la importancia de introducir medidas de diseño regulatorio que impidan que se agrave el problema del precio de la electricidad y de evitar que cada Estado miembro se sienta obligado a "hacer lo que le parezca desafiando, por tanto, el mercado común" para una cuestión que, ha matizado, "es un mero problema regulatorio".

Ribera ha explicado que la posición de España pasa por que el precio del gas no determine el precio del mercado eléctrico y que se ponga un límite al precio del gas en la configuración de precios del mercado eléctrico.

"No significa que se vaya a dejar de pagar, significa que la única tecnología que se pague al precio del gas sea el gas. El resto opera tal y como viene operando en el mercado", ha señalado Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica ha explicado que no está claro el modo en que la Comisión Europea se decantará por alguna medida en particular en la presentación de propuestas para atajar los precios de la electricidad y el gas previsto para el Consejo Europeo de la semana que viene pero ha recalcado que la aplicación sea "inmediata".

Además, ha incidido en que la repuesta no puede basarse únicamente en flexibilizar ayudas de Esto o una desgravación fiscal para los hogares y las industrias ya que considera que si bien es necesario, cree que son "respuestas que no son sostenibles en el tiempo porque no hay presupuesto que aguante una extensión de este tipo durante demasiado tiempo" y además "pueden distorsionar décadas de trabajo".