Ribera, de la UE, advierte de la creciente dependencia del GNL estadounidense

MADRID, 28 ene (Reuters) -

La responsable de Competencia de la Unión Europea advirtió el miércoles de que la región depende cada vez más de las importaciones de gas natural licuado (GNL) procedentes de Estados Unidos y debe estudiar cómo aprovechar mejor los recursos locales.

"Estamos incrementando de forma muy importante la dependencia del gas natural líquido importado de Estados Unidos", dijo la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en un mensaje de vídeo con motivo del acto del "Día del Hidrógeno" organizado por la empresa española Enagás.

Según Ribera, el GNL estadounidense representará el 58% de las importaciones totales de la UE en 2025, cuatro veces más que en 2021.

Eso ayudó a la UE a reducir su dependencia del gas ruso y el bloque debe seguir trabajando para diversificar sus proveedores.

Sin embargo, debe estudiar cómo puede aprovechar al máximo sus recursos, como la energía producida a partir de fuentes renovables, así como el uso de dicha energía para producir hidrógeno renovable.

Las inversiones europeas en hidrógeno alcanzaron los 12.000 millones de euros (US$14.400 millones) el año pasado, más que en ninguna otra región del mundo, pero el bloque tiene que redoblar esfuerzos para alcanzar sus objetivos, dijo el miércoles el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo.

"Europa está participando de este esfuerzo", dijo, refiriéndose a las inversiones en hidrógeno.

Las inversiones "todavía no al nivel que necesitamos para cumplir los objetivos establecidos, pero ya en 2025 (...) hemos a la cabeza de la inversión".

(1 dólar = 0,8341 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Paula Villalba)