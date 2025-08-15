Ricardinho dice adiós al fútbol sala tras 43 títulos

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jugador portugués de fútbol sala Ricardinho anunció este viernes su retirada en un acto con la Federación de Fútbol de su país, la "decisión más difícil" que tomó como deportista, considerado como uno de los mejores de la historia. 'O Mágico' se despidió de las canchas. El seis veces elegido mejor jugador del mundo vistió la camiseta portuguesa en 188 ocasiones, marcó 142 goles y ganó 43 títulos profesionales. En España, la leyenda de Ricardinho vistió los colores del Movistar Inter durante siete temporadas. En la escuadra interista (de 2013 a 2020), el portugués, un artista sobre el parqué con imaginación para regates, fintas y goles imposibles, ganó seis ligas, dos Champions, tres Supercopas de España, tres Copas de España y una Copa del Rey. El Auditorio 1 de la Ciudad del Fútbol se quedó pequeño para acoger la despedida "del mejor de todos los tiempos sobre las canchas", dijo la Federación lusa. El número 10 de Portugal, campeón de Europa en 2018 y del mundo en 2021, puso fin a los 39 años a una carrera que empezó de manera profesional en el Benfica.

"Hoy vengo aquí para poner punto final a mi carrera deportiva. Es la decisión más difícil que he tomado como deportista. Quería ser futbolista, pero me negaron ese sueño por ser demasiado pequeño. Sin embargo, Carolina Silva, una señora que lamentablemente no puede estar aquí hoy, creyó en mí. Vino a mi barrio, a mi casa, y me recogió, diciéndome que tenía que practicar este deporte", dijo un Ricardinho que jugó también en Japón, Francia e Indonesia .

"Fue difícil, porque el campo era demasiado pequeño, pero fue amor casi a primera vista. Tener el balón en los pies siempre fue mi sueño, y yo siempre estaba ahí con el balón. Tuve la suerte de tener personas en mi vida que creyeron en mí y me aconsejaron. Logré ser ese ejemplo a seguir, logré luchar y superar mis sueños", añadió.