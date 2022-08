Ricardo Rodríguez, primer técnico español que se clasifica a la final de la 'Champions' de Asia

El entrenador asturiano Ricardo Rodríguez consiguió este jueves clasificar al Urawa Red Diamonds japonés, para la final de la 'Champions' de Asia, logrando así convertirse en el primer entrenador español que llega a la final de la competición continental.

"Era una oportunidad que no podíamos dejar escapar, hemos sufrido hasta el último momento, pero rendirnos no era un opción. Sabíamos que el premio era enorme, todavía estamos en una nube. Me llena de orgullo haber conseguido esta clasificación y convertirme en el primer técnico español que disputa la final", explicó Rodríguez.

El Urawa logró el pase al vencer en los penaltis ante el Jeonbuk surcoreano. Así, la alegría del club japonés se une a la del técnico, que fue galardonado como el mejor entrenador de la J-League en 2021.