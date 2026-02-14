Riccitello gana la segunda etapa y lidera el Tour de La Provence
El estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM) ganó este sábado la segunda etapa de la 10ª edición del Tour de La Provence, 174,2 km entre Forcalquier...
El estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM) ganó este sábado la segunda etapa de la 10ª edición del Tour de La Provence, 174,2 km entre Forcalquier y la estación de Lure (Alpes-de-Haute-Provence).
Riccitello se impuso al esprint al español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers).
El colombiano Brandon Smith Rivera (Ineos Grenadiers) completó el podio al llegar a 14 segundos.
En la subida final de 13 km al 6,5%, Riccitello fue el único capaz de seguir a Rodríguez cuando atacó a cuatro kilómetros de la estación alpina nevada.
Se hizo con el maillot de líder de la general con cuatro segundos de ventaja sobre Rodríguez y 20 sobre su compañero francés, Aurélien Paret-Peintre, cuarto en la etapa.