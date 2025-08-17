Rice empata su récord personal con siete impulsadas y Yankees vencen 12-8 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Ben Rice conectó un jonrón e igualó su récord personal con siete carreras impulsadas, Aaron Judge también se fue profundo en su primer juego con múltiples hits desde el receso del Juego de Estrellas y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado por la noche 12-8 a los Cardenales de San Luis.

Trent Grisham conectó cuatro sencillos y anotó cuatro carreras, y Ryan McMahon conectó su primer jonrón desde que fue adquirido por los Yankees para superar un inicio inestable de Max Fried (13-5).

Masyn Winn conectó un jonrón de tres carreras y Nolan Gorman logró un cuadrangular de dos carreras para San Luis, mientras Fried permitió múltiples jonrones por tercera vez esta temporada.

Fried alcanzó su ponche número 1000 en su carrera cuando ponchó a Alec Burleson inmediatamente después del jonrón de Winn en la segunda entrada, pero salió del juego tras permitir siete carreras en ocho hits en más de cinco entradas. El batazo de 389 pies de Gorman terminó su actuación sin outs en la sexta.

Sonny Gray (11-6) permitió seis carreras en nueve hits en cinco entradas mientras San Luis perdió su cuarto juego consecutivo.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 4-2 con tres anotadas. El dominicano Jasson Domínguez de 5-2 con una producida.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 5-1 con una producida. El venezolano Pedro Pagés de 4-3 con dos anotadas y una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.