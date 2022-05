Rich Strike no estará en Preakness tras ganar Kentucky Derby

Rick Strike, el ganador del Derby de Kentucky, no correrá en el Preakness.

El propietario Rich Dawson hizo el sorprendente anuncio el jueves, 10 días antes de la carrera en Maryland. La decisión significa que no habrá un ganador de la Triple Corona por cuarto año consecutivo.

Dawson detalló que él y el entrenador Eric Reed acordaron seguir con el plan inicial para Rich Strike, de darle descanso durante cinco semanas. Rich Strike, con 80-1 en las apuestas, representó la posibilidad más remota de ganar el Derby en más de un siglo. Solo Donerail en 1913 pagó más en las apuestas a victorioso.

Ahora, el plan será tener a Rich Strike listo para correr en el Belmont Stakes el 11 de junio. Dawson explicó que lo mejor para el potro es tener descanso extra y no correr dentro de dos semanas en el hipódromo Pimlico de Baltimore.

“Es bastante tentador alterar nuestro curso y participar en el Preakness en Pimlico, lo que sería un gran honor para todo nuestro equipo”, dijo Dawson en un comunicado de prensa. “Sin embargo, luego de mucha discusión y consideración... nos apegaremos a nuestro plan sobre lo que es mejor para Ritchie”.

Reed no respondió de momento a un mensaje en procura de comentarios.

No se esperaba que Rich Strike fuera el favorito para el Preakness, con el subcampeón del Derby, Epicenter, y el ganador de Kentucky Oaks, Secret Oath, listos para formar parte de los competidores. Podría haber sido el primer ganador del Derby en no llegar como favorito al Preakness desde 2012, cuando I’ll Have Another ganó las dos primeras carreras de la Triple Corona.

Con el sorpresivo retiro de Rich Strike, el Preakness se correrá sin un campeón oficial del Derby por segunda vez en cuatro años.

La increíble embestida de Rich Strike para rebasar a los líderes en la recta final en Churchill Downs, después de no estar entre los favoritos del Derby, se convirtió en una de las mayores sorpresas deportivas. Los propietarios, Reed y el jinete venezolano Sonny León nunca habían ganado la carrera en Churchill Downs.