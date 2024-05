Richard sherman, compositor de mary poppins, fallece a los 95 años

Por Rich McKay

25 mayo (Reuters) - Richard Sherman, responsable de famosas canciones de Disney que hicieron las delicias de varias generaciones, como "It's a Small World (After all)" y las canciones de Mary Poppins "Supercalifragilisticoexpialidoso", "Chim Chimenea" y "Una cucharada de azúcar", falleció el sábado a los 95 años, anunció Walt Disney Co en su página web.

Sherman falleció en un hospital de Beverly Hills, California. La causa de su fallecimiento fue una "enfermedad relacionada con la edad", según una nota necrológica de Disney.

Junto a su difunto hermano Robert Sherman formó el famoso equipo de compositores "los hermanos Sherman", y se le consideraba parte del círculo creativo más íntimo de Walt Disney.

Entre las películas ajenas a Disney, los hermanos Sherman escribieron canciones para la exitosa película infantil de 1968 "Chitty Chitty Bang Bang".

Los hermanos fueron alabados como unos de los compositores y letristas más prolíficos de la época. Escribieron más de 200 canciones y obtuvieron nueve nominaciones a los premios de la Academia, ganaron dos Oscar y tres premios Grammy, además de 24 álbumes de oro y platino a lo largo de décadas de carrera.

"Richard Sherman fue la encarnación de lo que significa ser una Leyenda Disney, creando junto a su hermano Robert los queridos clásicos que se han convertido en una parte entrañable de la banda sonora de nuestras vidas", dijo Bob Iger, presidente ejecutivo de Walt Disney, en un comunicado.

Antes de dedicarse a la composición de canciones, se licenció en música en el Bard College y sirvió durante un tiempo en el ejército de Estados Unidos, donde fue director de una banda y un coro del ejército a principios de la década de 1950.

En 2005, los hermanos ingresaron en el Songwriters Hall of Fame, y tres años más tarde recibieron la Medalla Nacional de las Artes, entregada por la Casa Blanca.

Robert Sherman murió en 2012.

A Sherman le sobreviven su esposa de 66 años, Elizabeth, su hijo Gregory y numerosos familiares. No se han anunciado planes para un servicio público. (Reporte de Rich McKay en Atlanta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

